Лідери 25 країн Євросоюзу підписали фіскальну угоду

Брюссель. Лідери 25 країн-членів Європейського Союзу підписали нову фіскальну угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, церемонія підписання відбулася сьогодні, на початку другого дня засідання Європейської Ради.

Перед підписанням Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголосив, що нова угода є важливою частиною стратегії ЄС з відновлення стабільності.

“Підписання угоди не лише членами зони євро, але 25-ма із 27-ми країн є дуже актуальною заявою про єдність”, - сказав він.

“Незважаючи на всі негативні процеси, ця угода та її обов’язкові принципи є сигналом про незворотність Європи”, - додав Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року було узгоджено основні положення нової фіскальної угоди Євросоюзу. Нові правила передбачають чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджетів, застосування механізмів балансування бюджетів, запровадження санкцій у випадку невиконання поставлених цілей.