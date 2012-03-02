Ромпей заявляє, що пріоритетом його діяльності залишиться економіка

Брюссель.Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ заявляє, що протягом другого терміну перебування на цій посаді його пріоритетом залишиться економіка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні ввечері на засіданні Європейської Ради після ухвалення рішення про затвердження його Президентом на другий 2,5-річний термін.

“Якщо подивитися у майбутнє, не буде сюрпризом, що моїм пріоритетом залишиться економіка. Наша економіка – це наш рятувальний круг. Без сильної економіки наша соціальна модель і наш добробут потраплять під ризики, і ми не зможемо бути актором на світовій сцені”, – сказав Г.Ван РОМПЕЙ.

Він зазначив, що вже сьогодні помітні перші результати роботи зі стабілізації зони євро, однак багато чого ще потрібно зробити, зокрема, для посилення конкурентноздатності і зростання зайнятості, збільшення інвестицій у інновації і розвиток “зеленої” економіки.

“Ми маємо забезпечити позитивну перспективу зайнятості і процвітання у чесності і справедливості. Ми маємо переконати людей у Європі, що їхні жертви у ці кризові роки не були марними, а ведуть до того, що єврозона, зрештою, стане сильнішою. Це має турбувати нас найбільше”, – заявив Президент Європейської Ради.

“Такі кризи (як нинішня – УНІАН) ніколи не повинні настати знов”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери ЄС запропонували Г.Ван РОМПЕЮ залишитися Президентом Європейської Ради ще на один термін.

Довідка УНІАН. Відповідно до Лісабонської угоди ЄС, Президент Європейської Ради обирається на 2,5 роки, і не може перебувати на цій посаді більше, ніж два терміни.

Г.Ван РОМПЕЙ був обраний Президентом наприкінці 2009 року, термін його повноважень мав завершитися у травні цього року.

Тепер він очолюватиме Європейську Раду до 2014 року.