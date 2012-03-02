Долар на міжбанку продовжує зростати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися подальшим підвищенням котирувань – 8,0250/8,0300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2737/41, котирування з євро-гривні підвищилися – 10,6555/10,6640. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3268/70 (четвер — 1,3309/11).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.