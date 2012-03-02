Сьогоднішній день навряд чи принесе особливі коливання на валютний ринок - експерт

Сьогоднішній день навряд чи принесе значні коливання на валютному ринку, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, з даних єврозони інтерес представлятимуть показники роздрібних продажів Німеччини і PPI за Е-17 загалом. Звіти другорядної значущості, тож лише значне відхилення від прогнозів може зробити вплив на EUR/USD. Позитивні новини відправлять пару до позначки 1.3370 і далі до 1.3400. У разі подальшого ослаблення чекайте пробою 1.33 з метою на 1.3245.

Публіковані Великобританією дані щодо ділової активності в будівельному секторі мають обмежений вплив на GBP/USD. Таким чином, динаміка пари визначатиметься ринковими настроями і вістями з єврозони. У разі позитивних каталізаторів можна чекати зміцнення пари з первинною метою на позначці 1.5980 і далі 1.6000. Відновлення низхідної динаміки відправить пару до підтримки 1.5860.

За прогнозом аналітиків, на пару USD/JPY може зробити вплив серія звітів з Японії. Показники щодо інфляції, ринку праці і споживчих витрат, скоріш за все, підтвердять слабкі темпи відновлення економіки. Якщо так, то пара долар/єна рушить до позначки 81.60. У разі несподіваного позитиву можливий прорив підтримки 81.00 з подальшим рухом до 80.60.

Позитивні ринкові настрої можуть надати підтримку AUD/USD. Китайська статистика в цьому плані може виявитися вирішальною. Якщо значення PMI у сфері послуг перевищить прогнози, пара зможе повернутися в область 1.0830 і далі метою стане 1.0900. При продовженні низхідної динаміки сильним рівнем підтримки може стати 1.0650.