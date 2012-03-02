Нацбанк розпочав процедуру ліквідації «Інпромбанку»

Національний банк України своєю ухвалою №72 від 29 лютого з 2 березня 2012 року відкликав банківську ліцензію і розпочав процедуру ліквідації ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» (Інпромбанк). Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, з 2 березня 2012 року припинено повноваження тимчасового адміністратора, правління (ради директорів), ради і загальних зборів ВАТ «Інпромбанк».

Також вказується, що ліквідатором банку призначено службовця НБУ - заступника директора департаменту - начальника управління нагляду за банками 3-ї і 4-ї груп Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Олексія ГАЛАБУРДУ.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк своєю ухвалою №173 від 1 червня 2011 р. ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» на три місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Тимчасовим адміністратором "Інпромбанку" було призначено незалежного експерта Сергія БОГАТИРЬОВА.

Ухвалою №304 від 1 вересня 2011 р. НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Інпромбанк» до 1 листопада 2011 року.

Ухвалою №381 від 1 листопада 2011 р. НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Інпромбанк» до 29 грудня 2011 року, а також звільнив С.Богатирьова від виконання обов`язків тимчасового адміністратора банку на підставі поданої заяви.

Ухвалою №481 від 28 грудня 2011 р. НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в «Інпромбанку» до 1 березня 2012 року.

Довідка УНІАН. «Інпромбанк» (Харків) заснований у 1993 році.

Крім того, Національний банк України своєю ухвалою №71 від 29 лютого змінив ліквідатора АКБ «Європейський». Нацбанк припинив повноваження ліквідатора банку Юрія СТУЛЬКОВСЬКОГО і призначив ліквідатором банку незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Віталія КОВАЛЕВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Європейський». З 21 серпня 2009 року було відкликано банківські ліцензії банку і розпочата процедура ліквідації.

СПИСОК банків, у яких введено процедуру ліквідації (станом на 03.02.12)