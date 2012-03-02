Держбюджет у січні зведено з профіцитом 1,5 млрд. грн.

Профіцит Державного бюджету України в січні 2012 року становив 1,460 млрд. грн., порівняно з дефіцитом в 942,4 млн. грн. за січень 2011 року. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Загальний фонд держбюджету в січні виконано з профіцитом у 211,2 млн. грн.

Доходи держбюджету становили 21,709 млрд. грн., у т.ч. загального фонду — 18,097 млрд. грн.

Витрати бюджету становили 20,131 млрд. грн., у т.ч. загального фонду — 17,917 млрд. грн.

Зведений бюджет за січень 2012-го виконано з профіцитом у сумі 2,069 млрд. грн. Доходи зведеного бюджету становили 27,876 млрд. грн., витрати — 25,692 млрд. грн.

У січні 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 292,2 млн. грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 4,8 млн. грн., зовнішнього боргу - 287,4 млн. грн. Державні запозичення до державного бюджету було здійснено в обсязі 609,3 млн. грн., у т.ч. до загального фонду - 401,4 млн. грн. На внутрішньому ринку було залучено 401,4 млн. грн., від зовнішніх джерел надійшло позик на суму 207,8 млн. грн. на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Від приватизації державного майна за січень 2012 р. надійшло до державного бюджету 2427,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2011 р. ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,821 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 312,774 млрд. грн. і витрати спеціального фонду - 45,236 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено на рівні 25,130 млрд. грн., а загальний обсяг дефіциту державних фінансів - 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% ВВП.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн. грн., інфляції - на рівні 7,9%.

Державний бюджет 2012 року розраховано урядом, виходячи з курсу 8 грн. за один долар.