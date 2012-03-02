ДПСУ в лютому перерахувала до зведеного бюджету 29 млрд грн. податків

Державна податкова служба України (ДПСУ) в лютому збільшила перерахування податків до зведеного бюджету на 16,6%, або на 4,1 млрд. грн., у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 29 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держподатслужби.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, до державного бюджету, за оперативними даними, сплачено 22,1 млрд. грн., що на 2,9 млрд. грн. (+15,4%) більше, ніж у лютому 2011 року.

Надходження до місцевих бюджетів у лютому перевищили торішні на 1,2 млрд. грн. (+20,3%) і становили 6,9 млрд. грн.

Збори платежів до загального фонду державного бюджету становили 21,3 млрд. грн., що на 14,6% перевищує показник минулого року. План зі збору платежів виконано на 100,9%. Бюджет додатково одержав 183,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році до зведеного бюджету податківці переказали 266,4 млрд. грн., що в 1,3 раза більше, ніж за 2010 рік. До державного бюджету надійшло 192,1 млрд. грн., до місцевих бюджетів - 74,3 млрд. грн.