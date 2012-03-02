Переговори з МВФ продовжуються – Акімова

Україна продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом про надання чергового траншу кредиту.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН у Харкові, сказала перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА. «Переговори ведуться. Процес переговорів – це довготривалий процес. Коли будуть досягнуті результати, їх обов`язково буде оголошено», - сказала І.Акімова.

Вона також зауважила, що не володіє інформацією про терміни призначення і можливі кандидатури на посаду міністра економіки України.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час зустрічі з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ заявив, що уряд підготував для Міжнародного валютного фонду пакет пропозицій щодо вирішення проблемних питань.

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