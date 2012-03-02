На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0270/8,0340 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними 8,0250/8,0300, до 12:00 ціни піднялися 8,0290/8,0340. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,0270/8,0340 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2737/41, до 12:00 ціни знизилися 0,2735/39. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2736/40. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3274 (+0,0274).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3215/1,3330. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,6555/10,6640, до 12:00 ціни пішли вниз 10,6395/10,6505. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6035/10,6165.