Україна в лютому виплатила МВФ 575 млн. дол.

Україна в лютому виплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) 575 млн. дол. Про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА, повідомляється на сайті регулятора.

“Із лютого місяця ми почали виплати за першим траншем stand-by суми основного боргу близько 575 млн. дол. Ми виплатили вчасно, в строк. Жодних претензій з боку МВФ ми не одержували”, - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

Кажучи про ситуацію на валютному ринку в цілому, як на міжбанківському, так і на готівковому, вона назвала її спокійною. За словами О.ЩЕРБАКОВОЇ, міжбанківський ринок працює в нормальному режимі, попит і пропозиція перебувають в межах збалансованості, а НБУ не проводить інтервенцій.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україні вдалось скоротити зовнішній борг через відсутність нових траншів МВФ. Він зауважив, що головна причина того, чому сьогодні не відновлюється співпраця з МВФ, полягає в тому, що українська влада відмовляється підвищити тарифи для населення.

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