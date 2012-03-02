Україна не має заборгованості з відшкодування ПДВ перед чеськими інвесторами - Клименко

Україна не має заборгованості з відшкодування ПДВ перед чеськими інвесторами.

Про це на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Іваном ПОЧУХОМ заявив голова Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

«Всі поточні платежі виконуються своєчасно і повністю, а заборгованість постійно скорочується», - сказав він.

Голова Державної податкової служби закликав підприємницькі кола Чехії до роботи на українських ринках.

«Я з упевненістю констатую, що наша країна позбулася багатьох ризиків для інвесторів, і колишні побоювання щодо розвитку бізнесу в Україні більше не актуальні», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

За даними ДПСУ, в січні-лютому 2012 року в Україні було відшкодовано 5,8 млрд. грн. ПДВ, що у півтора рази більше, ніж на початку минулого року. Частка підприємств з іноземним капіталом становила 3,4 млрд. грн., або 59%. При цьому підприємствам з європейськими інвестиціями відшкодовано 2,8 млрд. грн.

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