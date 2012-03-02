МВФ ухвалив рішення замінити керівника місії в Україні

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення замінити главу місії в Україні, яку на сьогодні очолює Танос АРВАНІТІС.

Про це УНІАН повідомив джерело у фінансових колах.

За інформацією джерела, вже найближчим часом новий керівник місії може прибути до України для обговорення питання щодо продовження програми співпраці.

«Очікується, що незабаром новий керівник місії приїде до України», - сказав співбесідник агентства. При цьому він не зміг уточнити причини, з яких буде замінено керівника місії МВФ в Україні.

За непідтвердженою поки інформацією, новий керівник місії раніше займався аналогічною роботою в Білорусі (головою місії МВФ по Білорусі на сьогоднішній день є Кріс Джарвіс - УНІАН).

У той же час, співрозмовник Агентства припустив, що Т.Арванітіс може бути замінений і на будь-якого іншого чиновника Фонду в РБ. Цілком ймовірно, допустив співрозмовник, що і на представника МВФ в РБ (постійний Представник МВФ в Республіці Білорусь Наталія Колядіна буде працювати в РБ до квітня ц.р. У квітні закінчується її трирічний термін перебування на цій посаді. Після цього, вона на початку квітня повертається в штаб-квартиру МВФ).

Однак офіційно ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо можливих перестановок і можливих претендентів на них агентству УНІАН поки не вдалося

Нагадаємо, місію МВФ в Україні з грудня 2009 року очолює Танос АРВАНІТІС. Його було призначено на цю посаду замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ з кінця 2008 року.

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