Податкова міліція нагадує про «гарячу» лінію. Просить повідомляти про порушення

Керівництво податкової міліції України просить повідомляти про випадки втручання своїх працівників у процес реєстрації підприємств та видачі свідоцтв платників ПДВ.

Про це заявив начальник податкової міліції України Андрій ГОЛОВАЧ, повідомила УНІАН прес-служба Державної податкової служби України.

«Нещодавно ми видали наказ, який забороняє працівникам податкової міліції втручатися у процес реєстрації підприємств та видачі свідоцтв платників ПДВ, - сказав А.ГОЛОВАЧ. – Це пов’язано з кількома причинами. По-перше, кількість правопорушень на цьому етапі традиційно є мінімальною. По-друге, податкова міліція взяла курс на роботу виключно із крупними неплатниками податків, що автоматичне означає режим повного сприяння для сегментів малого та середнього бізнесу».

За словами А.ГОЛОВАЧА, на тих, хто проігнорує цей наказ, чекатимуть серйозні наслідки. «Нами взято курс на збільшення ефективності та прозорості у роботі податкової міліції. І нехай люди на місцях не розраховують на те, що начальство сидить десь далеко у Києві. Ми знайдемо спосіб перевірити роботу кожного», - додав начальник податкової міліції.

Нагадаємо, що спеціально для прийняття звернень про неправомірні дії працівників Державної податкової служби керівництвом відомства було створено інтерактивний сервіс «Пульс податкової». Номер «гарячої» лінії: (044) 284-00-07.