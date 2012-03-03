Торги доларом на міжбанку на ТОМ'є відкрилися зростанням котирувань

У зв`язку з тим, що в усьому світі сьогодні вихідний день, торги по всіх валютах можливі тільки розрахунками ТОМ. Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ`є відкрилися зростанням зростанням котирувань – 8,0260/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2720/0,2725, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5910/10,6080.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3196/1,3198 (п`ятниця – 1,3268/1,3270).

У п`ятницю, 2 березня, Нацбанк на ринок не виходив.