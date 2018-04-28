Програму співпраці з МВФ пролонгують ще на рік?

Програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом, термін якої закінчується в кінці цього року, очевидно, необхідно буде пролонгувати на 2013 рік. Про продовження йтиметься, якщо, звичайно, Україна матиме потребу в кредитних коштах і сторони зможуть знайти компроміс, перш за все з найбільш гострого питання - підвищення тарифів на газ для населення.

Якщо кошти не будуть вибрані, то співпраця після закінчення 2,5 років, а саме на такий період укладалась програма влітку 2010 року, буде автоматично припинена. На сьогоднішній день і президент, і прем`єр-міністр категорично заперечують можливість підвищення тарифів у 2012 році. Водночас, умови Фонду для виділення наступних траншів кредиту досить жорсткі.

Тільки підвищувати...

Згідно з пропозиціями МВФ, якими є в розпорядженні УНІАН, тариф на газ для населення (газ як товарний ресурс) повинен бути підвищений на 30%, а для підприємств теплокомуненерго - на 58%, з повним перенесенням цього зростання на опалювальні тарифи для кінцевого споживача - населення.

Крім того, в МВФ наполягають на необхідності подальшого поступового підвищення ціни газу на 20% до виходу, як мінімум, на рівень собівартості.

«Водночас, навіть після такого підвищення домогосподарства і підприємства ТКЕ будуть платити менше ніж 25% від вартості імпортованого газу. Необхідно буде здійснювати подальше підвищення тарифів на газ, причому уряд повинен оголосити про графік подальшого 20% підвищення, яке буде здійснюватися раз на півроку до тих пір, поки не забезпечать повне відшкодування собівартості ресурсу», - йдеться в пропозиціях МВФ.

В уряді категорично відкидають такий варіант. Зокрема, в Мінекономрозвитку, оцінивши запропоновану МВФ схему підвищення тарифів, дійшли висновку, що на неї просто «не можна погодитися».

Міністерство в коментарях, підготовлених в середині лютого для продовження переговорів з МВФ, наводить ряд аргументів своєї позиції.

«За інформацією НКРЕ, підстави для підвищення в 2012 році роздрібних цін на природний газ для потреб населення відсутні. Варто зазначити, що досягнення бездефіцитності компанії НАК «Нафтогаз України» має відбуватися комплексно і, в першу чергу, за рахунок впровадження системи заходів, які призведуть до підвищення ефективності функціонування системи газового сектора в цілому», - йдеться в документі.

Мінекономрозвитку робить акцент на тому, що паралельно з підвищенням тарифів на газ на 30% потрібно вживати заходів щодо поліпшення ситуації в газовому секторі. Серед них: досягнення меншої залежності від російського газу, підвищення внутрішнього видобутку, зокрема, на шельфі Чорного моря; економія ресурсів; перехід ТЕЦ на інші види палива (торф, буре вугілля); зміна схем теплопостачання (потрібно перейти зі старих ТЕЦ на міні-котельні , що дозволить вивести з експлуатації неефективні ТЕЦ і на 20% скоротити споживання газу).

Що ж до підвищення ціни газу для підприємств ТКЕ, то в коментарях Мінекономрозвитку наголошується, що поки не є зрозумілим, якою вона буде в результаті переговорів з Росією.

«Враховуючи, що ведеться переговорний процес з Російською Федерацією щодо ціни на природний газ, за якою він буде поставлятися до України, то на сьогодні неможливо прогнозувати ціни на природний газ для ТКЕ", - йдеться в документі.

В уряді вважають, що МВФ недооцінив його роботу

З коментарів Мінекономрозвитку випливає, що інших серйозних розбіжностей, окрім газових тарифів, за програмою співпраці з МВФ, у всякому разі, у Мінекономрозвитку немає. Хоча варто відзначити незадоволеність міністерства оцінкою Фонду бізнес-клімату в Україні.

«Діловий клімат погіршився. Слабкість корпоративного управління та дискримінаційна вибірковість застосування законів шкодить репутації України як регіону, в якому можна здійснювати підприємницьку діяльність і утримувати інвестиції», - стверджують у МВФ.

У Мінекономрозвитку вважають, що така оцінка дуже жорстка і не враховує виконану урядом роботу в напрямку покращення інвестиційного клімату. З боку українського міністерства пропонується м`якший варіант, в якому відзначено пріоритет діяльності Кабміну щодо поліпшення бізнес-клімату і створення сприятливих умов для надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання.

«У 2011 році досягнули ряду результатів для поліпшення ділового клімату, зокрема, в дозвільній системі, у сфері ліцензування, процедур заснування і виходу з бізнесу, державного нагляду і контролю, розвитку та підтримки малого бізнесу та регуляторної політики», - йдеться у пропонованій Мінекономрозвитку оцінці діяльності уряду.

Також в Мінекономрозвитку не зовсім згодні з оцінкою МВФ роботи уряду щодо залучення зовнішніх коштів.

«Зовнішнє фінансування бюджету з офіційних джерел продовжує перебувати в загальмованому стані. Незважаючи на певні зусилля, загалом здійснювана політика не виправдала очікувань і реформи були відтерміновані», - йдеться в оцінці МВФ.

Процес із залучення коштів триває, причому успішно, стверджують в уряді.

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«Відповідно до ратифікованих у 2011 році міжнародних договорів з реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів портфель проектів МФО в державному секторі економіки в 2012 році збільшиться вдвічі (порівняно з 2010 роком) і досягне 5 млрд. дол. США. У 2012 році планується залучення додаткового зовнішнього фінансування, зокрема, від Світового банку, ЄБРР, ЄІБ та ЄС для «проведення ключових реформ та підтримки розвитку інфраструктури», - йдеться в коментарях Мінекономрозвитку.

Чого очікувати?

У підсумку, можна розглядати два варіанти подальших подій у відносинах України та МВФ. Виходячи з останніх заяв влади, що за відсутності коштів Фонду в 2012 році Україна все одно знайде вихід із ситуації, припускаємо, що з кредиту stand-by в 15,15 млрд. дол., виділеного на 2,5 роки, буде використано лише близько 3,5 млрд. дол. Решта коштів вважатиметься, так би мовити, «незатребуваною». В результаті співробітництво буде автоматично припинено в кінці 2012 року.

Другий варіант - продовження програми співпраці ще на рік, оскільки, позикові кошти країні таки знадобляться, як би не говорили про шкоду залізання в борги. Пролонгування буде можливим, якщо Україні вдасться переконати МВФ у доцільності її пропозицій щодо зміни алгоритму підходу до питання тарифоутворення і в намірі виконати намічені плани з реформування газового сектора.

До речі, ключовим питанням продовжує залишатися результат переговорів з Росією про зниження ціни газу.

Днями прем`єр-міністр Микола Азаров, спілкуючись з користувачами мережі Facebook, ухилився від прямої відповіді на питання, чи планується продовження програми співпраці з МВФ. Він зазначив лише, що її реалізація може бути продовжена після результативних переговорів з РФ. Однак, за кулуарною інформацією, питання продовження програми все ж обговорюється як одне із прийнятних.

І ще один важливий момент. Днями агентству УНІАН стало відомо про плани МВФ замінити керівника місії Фонду в Україні. Причини рокіровки поки невідомі. Так само як і немає поки офіційного підтвердження з боку Фонду.

У грудні 2009 року МВФ вже вдавався до такого кроку для посилення своїх позицій у переговорах після того, як реалізація попередньої програми співробітництва зайшла в глухий кут через незгоду колишнього уряду підвищувати пенсійний вік і все ті ж тарифи на газ. Крім того, за неофіційною інформацією, МВФ перед президентськими виборами 2009 року призупинив виділення коштів, щоб не бути звинуваченим у непрямій підтримці одного з кандидатів на пост глави держави. Зараз наближаються чергові, правда, парламентські вибори. Чи зіграє свою роль політичний фактор у відносинах України та МВФ на цей раз, поки не є зрозумілим. Поживемо – побачимо…

Юрій Дощатов (УНІАН)

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