Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання тарифів на цей рік із 5,9% до 5,7% (+таблиця)

13:49, 03 березня 2012
Фінанси
1

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України переглянуло в бік зниження прогноз підвищення тарифів у 2012 році (кумулятивний показник) із 5,9% до 5,7% і, відповідно, частки зміни цін (тарифів) у загальному індексі споживчих цін (у процентних пунктах). Про це йдеться в листі першого заступника міністра Мінекономрозвитку Вадима КОПИЛОВА, адресованому Кабінету міністрів України, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН (повну таблицю див. нижче).

Так у документі зазначається, що переглянуто план-графік реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік. План переглянуто на виконання протоколу наради Мінекономрозвитку з главою уряду з питань реалізації державної цінової та тарифної політики в 2012 році з метою дотримання прогнозного рівня інфляції (доручення КМУ від 31 січня 2012 року №4215/0/1-12). У нараді також брали участь представники Мінінфраструктури, Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) і Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗС).
«Зокрема, підвищення споживчих цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (квартплата, водопостачання, гаряча вода, опалення і водовідведення) зменшено з 4,0% до 2,9%, а на послуги залізничного пасажирського транспорту - з 21,0% до 14,3%», - йдеться в листі «У зв`язку з цим, прогнозне підвищення в 2012 році споживчих цін зменшено з 5,9% до 5,7%, а середньорічне - з 4,0% до 3,8%».
Крім того, повідомляється, що при доопрацюванні прогнозу зміни цін виробників промислової продукції прогноз зростання цін на вугілля зменшено з 13,0% до 11,2%, на електроенергію - з 10,4% до 9,5%, тарифів на вантажні залізничні перевезення - з 17,8% до 12,2%.
«Прогноз підвищення цін промвиробників у розрахунку грудень 2012 року до грудня 2011 року становив 8,0%, а середньорічний - 6,0%» - йдеться в листі.
Варто також зазначити, що в плані-графіку з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік не передбачено підвищення цін (тарифів) на газ і електроенергію.
Довідка УНІАН. Згідно з Прогнозом економічного та соціального розвитку України на 2012 рік, інфляція цього року очікується на рівні 7,9% (песимістичний прогноз також - 7,9%), зростання цін промвиробників очікується на рівні 9,7% (песимістичний прогноз - 9,4%).

План-графік з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік

Показники

І
квартал

ІІ
квартал		ІII
квартал		ІV
квартал		Зміна цін (тарифів) 2012 р., %
кумулятивна....середньорічна		Внесок зміни цін (тарифів) до загального індексу цін, відсоткових пункти
Споживчі ціни (тарифи) %
Продукти харчування         6,1   3,1
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, всього:         2,9   0,3
у тому числі:              
електроенергія -       -    
природний газ -       -    
плата за власне житло (квартплата) 2,1 1,4 1,4 1,4 6,5   0,08
водопостачання 7,8 - - - 7,8   0,05
гаряча вода, опалення 1,34 0,66 - - 2,0   0,05
водовідведення 7,8 - - - 7,8   0,03
Транспортні послуги, всього:         14,4   0,27
у тому числі:              
залізничний пасажирський транспорт 3,4 3,4 3,4 3,4 14,3   0,04
міський пасажирський транспорт 3,5 3,5 3,5 3,5 14,8   0,24
Зв’язок універсальний поштовий 15 - - - 15   0,00
Інші         6,0   2,0
ВСЬОГО (ІСЦ)         5,7 3,8 5,7
Ціни (тарифи) виробників промислової продукції, %
Природний газ 3,8 - - - 3,8 24,4 1,7
Вугілля 3,6 3,6 3,6 - 11,2    
Електроенергія 8,16 1,26 - - 9,5 15,4 0,6
Гаряча вода, опалення - - - - -    
Водопостачання, водовідведення - - - - -    
Тарифи на вантажні залізничні перевезення 1,4 3,9 3,2 3,2 12,2 18,9 0,2
ВСЬОГО (ІЦВ)         8,0 6,0  

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter