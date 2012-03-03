Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання тарифів на цей рік із 5,9% до 5,7% (+таблиця)

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України переглянуло в бік зниження прогноз підвищення тарифів у 2012 році (кумулятивний показник) із 5,9% до 5,7% і, відповідно, частки зміни цін (тарифів) у загальному індексі споживчих цін (у процентних пунктах). Про це йдеться в листі першого заступника міністра Мінекономрозвитку Вадима КОПИЛОВА, адресованому Кабінету міністрів України, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН (повну таблицю див. нижче).

Так у документі зазначається, що переглянуто план-графік реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік. План переглянуто на виконання протоколу наради Мінекономрозвитку з главою уряду з питань реалізації державної цінової та тарифної політики в 2012 році з метою дотримання прогнозного рівня інфляції (доручення КМУ від 31 січня 2012 року №4215/0/1-12). У нараді також брали участь представники Мінінфраструктури, Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) і Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗС).

«Зокрема, підвищення споживчих цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (квартплата, водопостачання, гаряча вода, опалення і водовідведення) зменшено з 4,0% до 2,9%, а на послуги залізничного пасажирського транспорту - з 21,0% до 14,3%», - йдеться в листі «У зв`язку з цим, прогнозне підвищення в 2012 році споживчих цін зменшено з 5,9% до 5,7%, а середньорічне - з 4,0% до 3,8%».

Крім того, повідомляється, що при доопрацюванні прогнозу зміни цін виробників промислової продукції прогноз зростання цін на вугілля зменшено з 13,0% до 11,2%, на електроенергію - з 10,4% до 9,5%, тарифів на вантажні залізничні перевезення - з 17,8% до 12,2%.

«Прогноз підвищення цін промвиробників у розрахунку грудень 2012 року до грудня 2011 року становив 8,0%, а середньорічний - 6,0%» - йдеться в листі.

Варто також зазначити, що в плані-графіку з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік не передбачено підвищення цін (тарифів) на газ і електроенергію.

Довідка УНІАН. Згідно з Прогнозом економічного та соціального розвитку України на 2012 рік, інфляція цього року очікується на рівні 7,9% (песимістичний прогноз також - 7,9%), зростання цін промвиробників очікується на рівні 9,7% (песимістичний прогноз - 9,4%).

План-графік з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік