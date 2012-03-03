Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання тарифів на цей рік із 5,9% до 5,7% (+таблиця)
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України переглянуло в бік зниження прогноз підвищення тарифів у 2012 році (кумулятивний показник) із 5,9% до 5,7% і, відповідно, частки зміни цін (тарифів) у загальному індексі споживчих цін (у процентних пунктах). Про це йдеться в листі першого заступника міністра Мінекономрозвитку Вадима КОПИЛОВА, адресованому Кабінету міністрів України, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН (повну таблицю див. нижче).
Так у документі зазначається, що переглянуто план-графік реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік. План переглянуто на виконання протоколу наради Мінекономрозвитку з главою уряду з питань реалізації державної цінової та тарифної політики в 2012 році з метою дотримання прогнозного рівня інфляції (доручення КМУ від 31 січня 2012 року №4215/0/1-12). У нараді також брали участь представники Мінінфраструктури, Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) і Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗС).
«Зокрема, підвищення споживчих цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (квартплата, водопостачання, гаряча вода, опалення і водовідведення) зменшено з 4,0% до 2,9%, а на послуги залізничного пасажирського транспорту - з 21,0% до 14,3%», - йдеться в листі «У зв`язку з цим, прогнозне підвищення в 2012 році споживчих цін зменшено з 5,9% до 5,7%, а середньорічне - з 4,0% до 3,8%».
Крім того, повідомляється, що при доопрацюванні прогнозу зміни цін виробників промислової продукції прогноз зростання цін на вугілля зменшено з 13,0% до 11,2%, на електроенергію - з 10,4% до 9,5%, тарифів на вантажні залізничні перевезення - з 17,8% до 12,2%.
«Прогноз підвищення цін промвиробників у розрахунку грудень 2012 року до грудня 2011 року становив 8,0%, а середньорічний - 6,0%» - йдеться в листі.
Варто також зазначити, що в плані-графіку з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік не передбачено підвищення цін (тарифів) на газ і електроенергію.
Довідка УНІАН. Згідно з Прогнозом економічного та соціального розвитку України на 2012 рік, інфляція цього року очікується на рівні 7,9% (песимістичний прогноз також - 7,9%), зростання цін промвиробників очікується на рівні 9,7% (песимістичний прогноз - 9,4%).
План-графік з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік
|Показники
І
|ІІ
квартал
|ІII
квартал
|ІV
квартал
|Зміна цін (тарифів) 2012 р., %
кумулятивна....середньорічна
|Внесок зміни цін (тарифів) до загального індексу цін, відсоткових пункти
|Споживчі ціни (тарифи) %
|Продукти харчування
|6,1
|3,1
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, всього:
|2,9
|0,3
|у тому числі:
|електроенергія
|-
|-
|природний газ
|-
|-
|плата за власне житло (квартплата)
|2,1
|1,4
|1,4
|1,4
|6,5
|0,08
|водопостачання
|7,8
|-
|-
|-
|7,8
|0,05
|гаряча вода, опалення
|1,34
|0,66
|-
|-
|2,0
|0,05
|водовідведення
|7,8
|-
|-
|-
|7,8
|0,03
|Транспортні послуги, всього:
|14,4
|0,27
|у тому числі:
|залізничний пасажирський транспорт
|3,4
|3,4
|3,4
|3,4
|14,3
|0,04
|міський пасажирський транспорт
|3,5
|3,5
|3,5
|3,5
|14,8
|0,24
|Зв’язок універсальний поштовий
|15
|-
|-
|-
|15
|0,00
|Інші
|6,0
|2,0
|ВСЬОГО (ІСЦ)
|5,7
|3,8
|5,7
|Ціни (тарифи) виробників промислової продукції, %
|Природний газ
|3,8
|-
|-
|-
|3,8
|24,4
|1,7
|Вугілля
|3,6
|3,6
|3,6
|-
|11,2
|Електроенергія
|8,16
|1,26
|-
|-
|9,5
|15,4
|0,6
|Гаряча вода, опалення
|-
|-
|-
|-
|-
|Водопостачання, водовідведення
|-
|-
|-
|-
|-
|Тарифи на вантажні залізничні перевезення
|1,4
|3,9
|3,2
|3,2
|12,2
|18,9
|0,2
|ВСЬОГО (ІЦВ)
|8,0
|6,0