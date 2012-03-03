На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0260/8,0310 грн./дол.

У зв`язку з вихідним днем на світових ринках, торги всіма валютами були можливі лише розрахунками ТОМ.

Так, на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями 8,0260/8,0330, до закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0260/8,0310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2720/25, до закриття ціни не змінилися.

Ринок євро-гривня на ТОМ’і відкрився такими індикативними котируваннями 10,5910/10,6080, до закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,5900/10,6005.