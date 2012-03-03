Розмір Фонду гарантування вкладів у лютому зріс на 0,4% - до 5,25 млрд.грн.
17:17, 03 березня 2012Фінанси
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Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в лютому 2012 року зріс на 0,4% - до 5,25 млрд. грн.
Про це повідомляється на сайті Фонду.
Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду станом на 1 березня становить 170 банків, кількість тимчасових учасників – 4 банки.
Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб. З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.
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