Розмір Фонду гарантування вкладів у лютому зріс на 0,4% - до 5,25 млрд.грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в лютому 2012 року зріс на 0,4% - до 5,25 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду станом на 1 березня становить 170 банків, кількість тимчасових учасників – 4 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб. З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.