Мінфін заявляє, що припущення щодо гіперінфляції не мають економічного підґрунтя

Міністерство фінансів України заявляє, що припущення щодо гіперінфляції в Україні не мають під собою жодного економічного підґрунтя.

На цьому наголошується у заяві, текст якої розміщено на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що з метою забезпечення комплексного удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів постановою Кабінету міністрів ще у 2007 році затверджена Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки.

Одним із кроків реалізації Стратегії є затвердження протягом 2010-2012 національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС). Відповідно до Бюджетного кодексу України їх застосування має розпочатися з 2013 року.

З метою адаптації до соціально-економічних умов міжнародного стандарту бухгалтерського обліку для державного сектору 10 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" Державною казначейською службою було підготовлено проект НП(С)БОДС 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Після розгляду і схвалення проекту Методологічною радою з бухгалтерського обліку при міністерстві фінансів було проведене його громадське обговорення і затверджено наказом Мінфіну.

«Звертаємо увагу на те, що наявність стандарту, який визначає порядок коригування фінансової звітності складеної в умовах гіперінфляції є загальноприйнятою практикою. Запровадження такого стандарту не пов’язано зі станом економіки, а є заходом гармонізації бухгалтерського обліку», - йдеться в заяві.

У п’ятницю в ефірі "Шустер Live" депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявив, що Кабінет міністрів розробляє порядок розрахунків в умовах гіперінфляції, оскільки на минулому засіданні уряду була оприлюднена "дуже цікава постанова "Про порядок розрахунків в умовах гіперінфляції".

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