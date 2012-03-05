Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0260-8,0330 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги відкрилися такими котируваннями – 8,0260/8,0330 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг» , ціни на російську валюту піднялися – 0,2739/0,2744, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5905/10,6010. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3192/1,3194 (п`ятниця, 2 березня, – 1,3196/1,3198).

У суботу, 3 березня, Нацбанк на ринок не виходив.