СБ розробив нову стратегію партнерства з Україною

Світовий банк розробив нову стратегію партнерства з Україною на період 2012-2016 рр., яка буде представлена Президенту, прем’єр- міністру і главі Нацбанку України під час візиту 5-6 березня до Києва віце-президента СБ у справах Європи і Центральної Азії Ле УЕРУ.

Про це УНІАН повідомили в представництві СБ у справах України, Білорусі і Молдови.

Згідно з повідомленням, нова стратегія партнерства для України зосереджує увагу на поліпшенні умов ведення бізнесу як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів; удосконаленні інфраструктури для зменшення витрат, пов`язаних з веденням підприємницької діяльності; а також на створенні умов для реформування і залучення приватних інвестицій у розвиток сільського господарства.

Нова стратегія СБ також підтримуватиме органи влади в їх прагненні поліпшити відносини з громадянським суспільством і підприємницьким співтовариством, підвищити рівень довіри і залучити до підтримки реформ, щоб зробити уряд відповідальнішим і ефективнішим.

«Група Світового банку коригуватиме свій стратегічний діалог, кредитування і технічну допомогу відповідно до продемонстрованої урядом відданості реформам», - наголошується в повідомленні.

Під час свого візиту Л.УЕРУ офіційно представить уряду України і партнерам-учасникам програм розвитку нового директора СБ у справах України, Білорусі і Молдови Чимяо ФАНА, призначеного в лютому.

Довідка УНІАН. Відтоді, як Україна стала членом СБ в 1992 році, загальна сума зобов`язань банку перед Україною на фінансування 39 проектів і програм перевищує 7 млрд. дол. Загальна сума зобов`язань IFC, що входить до групи СБ, по 63 проектам становить 1,657 млрд. дол.

IFC також додатково залучила в Україну 632 млн. дол. синдикованих кредитів.