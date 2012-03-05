Поточний тиждень для долара буде доволі чутливим - експерт

Поточний тиждень (5-9 березня) на валютному ринку буде доволі насиченим, долар традиційно може виявитися чутливим до даних по Індексах менеджерів із закупівель у сфері послуг (Purchasing Managers Index, PMI) від Інституту управління поставками (Institute for Supply Management, ISM), намічених на 5 березня, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, європейська валюта почувається досить упевнено, але для подальшого її зростання бракує фундаментальних передумов. До певної міри їх можуть створити підсумки чергового засідання ЄЦБ. Проте навряд чи варто чекати істотних змін у грошово-кредитній політиці регулятора та його риториці. З позицій технічного аналізу важливим для пари, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, буде тестування підтримки 1,3165, пробиття якої може відкрити дорогу до позначки 1,2975.

Динаміка британського фунта багато в чому визначатиметься даними по Індексах ділового оптимізму у сфері послуг (5 березня) від центру незалежної фінансової інформації Markit і підсумками чергового засідання Банку Англії. Курс стерлінга проти долара не зміг закріпитися у сфері опору 1,5900-1,6170. Для успішного руху всередині цього коридору «британцеві» потрібна підтримка з боку фундаментальних показників, а також сприятливий зовнішній фон з високим рівнем апетиту до ризикових активів. У разі подальшого падіння важливим рівнем підтримки стане 1,5800, подолання якого може підштовхнути котирування до позначки 1,5675.

Для пари USD/JPY, у разі подолання позначки 81,70, з позицій технічного аналізу з`являється довгострокова мета до позначки 84,20.