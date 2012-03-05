Міжбанк: котирування по долару та євро пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги відкрилися такими котируваннями - 8,0260/8,0330, на 12:00 ціни зросли до 8,0375/8,0415 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2739/0,2744, на 12:00 звузився спред 0,2739/0,2743. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 29,3557 (+0,0283).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3192/1,3194, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5905/10,6010, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6010/10,6105.