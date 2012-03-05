Главою місії МВФ в Україні призначено Кріса Джарвіса
13:06, 05 березня 2012Фінанси
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|Кріс Джарвіс
Про це сказано в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.
«Керівником місії в Україні було призначено Кріс ДЖАРВІСА, громадянина Великобританії. Пан ДЖАРВІС має великий досвід роботи з країнами, в яких формується ринкова економіка. Останнім часом він обіймав посаду керівника місії у Білорусі. Пан ДЖАРВІС змінить на посту керівника місії в Україні Таноса АРВАНІТІСА, який обіймав цей пост з початку 2010 року», - сказано в заяві.
Довідка УНІАН. Таноса АРВАНІТІСА було призначено на посаду голови місії МВФ в Україні замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ з кінця 2008 року.
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