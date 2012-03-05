Главою місії МВФ в Україні призначено Кріса Джарвіса

Керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні призначено Кріс ДЖАРВІСА замість Таноса АРВАНІТІСА.

Про це сказано в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.

«Керівником місії в Україні було призначено Кріс ДЖАРВІСА, громадянина Великобританії. Пан ДЖАРВІС має великий досвід роботи з країнами, в яких формується ринкова економіка. Останнім часом він обіймав посаду керівника місії у Білорусі. Пан ДЖАРВІС змінить на посту керівника місії в Україні Таноса АРВАНІТІСА, який обіймав цей пост з початку 2010 року», - сказано в заяві.

Довідка УНІАН. Таноса АРВАНІТІСА було призначено на посаду голови місії МВФ в Україні замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ з кінця 2008 року.

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