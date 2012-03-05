Банки ЄС віддали на зберігання у депозитарій ЄЦБ рекордні 821 млрд. євро. Напруження наростає?

Європейські банки віддали на зберігання у депозитарій Європейського центробанку (ЄЦБ) рекордні ?821 млрд. після того, як минулого тижня ЄЦБ видав другий транш кредиту банкам Євросоюзу, які потерпають від кризи, пише The Financial Times.

Дехто припускає, що зростання кількості коштів, відданих у депозитарій ЄЦБ,свідчить про ринкову напруженість і прагнення банків убезпечити свої кошти.

Виділення першого трирічного кредиту в розмірі ?482 млрд. банкам ЄС у грудні 2011 року, які банки використовували для рефінансування боргу, допомогли підвищити настрій на ринку, відзначає видання.

Минулої середи ЄЦБ провів другий трирічний аукціон і надав 800 банкам Євросоюзу кредити на загальну суму ?529 млрд. під низький відсоток.

У загальній сумі банки-кредитори взяли у ЄЦБ більш ніж ?1 трлн. позики.