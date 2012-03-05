На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0350/8,0395 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0260/8,0330, на 12:00 ціни зросли - 8,0375/8,0415. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до 8,0350/8,0395 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2739/44, на 12:00 звузився спред 0,2739/43. До закриття ціни знизилися до 0,2738/42. У Росії курс долар-рубль практично не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3250 (-0,0024).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3160/1,3210. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,5905/10,6010, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6010/10,6105. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,5960/10,6060.