Суд визнав правомірними претензії до Тимошенко щодо несплати податків за картками Somolli

Вищий адміністративний суд України визнав правомірними претензії Генеральної прокуратури України і Державної податкової адміністрації до екс-прем’єр-міністра України, колишнього керівника корпорації ЄЕСУ Юлії ТИМОШЕНКО щодо несплати нею податків при використанні в 1990-х роках коштів з кредитних карток компанії Somolli Enterprises Limited.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу в її резулятивній частині оголосив сьогодні головуючий суддя Олександр НЕЧИТАЙЛО, залишивши таким чином без задоволення скаргу Ю.ТИМОШЕНКО та її адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКА на рішення Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адміністративного суду, якими було скасовано та визнано правомірним скасування рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 лютого 2005 року про закриття провадження у справі щодо коштів з карток Somolli Enterprises Limited.

«Касаційну скаргу Тимошенко Юлії Володимирівни залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду та ухвалу Окружного адміністративного суду Києва залишити без змін», - зазначається в революційній частині ухвали ВАСУ.

При цьому у документі наголошується, що повний текст судового рішення суду касаційної інстанції буде оголошено через 5 днів, відповідно до законодавства, ухвала набирає чинності з моменту оголошення, однак може бути оскаржена.

Слід зазначити, що суддя О.НЕЧИТАЙЛО був суддею-доповідачем у ВАСУ у лютому 2010 року при розгляді скарги Ю.ТИМОШЕНКО на рішення ЦВК про визнання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України за результатими виборів.

Коментуючи ухвалу ВАСУ, адвокат Б.НЕЧИПОРЕНКО в інтерв’ю журналістам сказав: «Це рішення в чергове підтвердило, що правосуддя в Україні немає».

Разом з тим, він зауважив, що сторона захисту, отримавши мотивувальну частину ухвали та вивчивши її, визначиться з поданням відповідної скарги до Верховного Суду.

Адвокат додав, що сторона захисту також вивчить аналогічні рішення ВАСУ щодо застосування при винесенні рішення норм чинного законодавства, оскільки є сумнів, що в різних випадках з аналогічних справ законодавство застосовується неоднозначно або вибірково.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО подав до ВАСУ касаційну скаргу на ухвали окружного та апеляційного адміністративних судів столиці, які визнали незаконним рішення Шевченківського районного суду Києва про закриття кримінальної справи стосовно використання Ю.ТИМОШЕНКО банківських кредитних карток компанії Somolli Enterprises Limited.

За словами адвоката, у скарзі він, зокрема, вказує, що підстава для поновлення розгляду справи за новими обставинами не відповідає дійсності, оскільки всі обставини цієї справи вже були відомі раніше і розглядалися судом першої інстанції.

Довідка УНІАН. 20 жовтня 2011 року Генеральна прокуратура України скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання бюджетних коштів на суму понад 25 млн. грн. та ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн. грн. шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування від оподаткування доходів від діяльності її офшорної компанії Somolli Enterprises Limited.

У Генпрокуратурі наполягають, що Верховний Суд України у 2005 році по суті не розглядав рішення про закриття кримінальних справ, у задоволені клопотань захисника Віктора ШВЕЦЯ в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО та інших було відмовлено.

28 жовтня 2011 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про поновлення строків на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ стосовно кількох співучасників колишнього президента корпорації «Єдині енергетична системи України» Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.