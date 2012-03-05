Віце-президент СБ: проривом у відносинах з Україною є підвищення рівня вибірки грошей до 18%

Віце-президент Світового банку Філіп Ле УЕРУ називає проривом у відносинах України і Світового банку підвищення рівня вибірки грошей до 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Він зазначив, що, виступаючи на Раді виконавчих директорів Світового банку, коли ухвалювалася нова стратегія партнерства з Україною, він був гордий повідомити, що сторони дуже серйозно підняли відсоток вибірки коштів завдяки спільним зусиллям.

«Це дуже серйозний крок… Ми змогли вперше за всю 20-річну історію співпраці України і Світового банку досягти 18% вибірки… Це прорив», - сказав Ф.УЕРУ.

При цьому він нагадав, що раніше у середньому цей відсоток становив 7-8%.

Як повідомляв УНІАН,Світовий банк розробив нову стратегію партнерства з Україною на період 2012-2016 рр., яка буде представлена Президенту, прем‘єр-міністру і голові Нацбанку України в ході візиту 5-6 березня до Києва віце-президента СБ у справах Європи і Центральної Азії Ле УЕРУ.

Нова стратегія партнерства для України зосереджує увагу на поліпшенні умов ведення бізнесу як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів; удосконаленні інфраструктури для зменшення витрат, пов`язаних з веденням підприємницької діяльності; а також на створенні умов для реформування і залучення приватних інвестицій у розвиток сільського господарства.

Нова стратегія СБ також підтримуватиме органи влади в їх прагненні поліпшити відносини з громадянським суспільством і підприємницьким співтовариством, підвищити рівень довіри і залучити до підтримки реформ, щоб зробити уряд відповідальнішим і ефективнішим.

Довідка УНІАН. Відтоді, як Україна стала членом СБ у 1992 році, загальна сума зобов`язань банку перед Україною на фінансування 39 проектів і програм перевищує 7 млрд. дол. Загальна сума зобов`язань IFC, що входить до групи СБ, по 63 проектах становить 1,657 млрд. дол.

IFC також додатково залучила в Україну 632 млн. дол. синдикованих кредитів.