Азаров подякував Світовому банку…

Уряд України підтримує ініціативу Світового банку щодо підготовки в 2013-2014 роках інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час представлення нового Директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо ФАНА.

Він висловив подяку СБ за співробітництво і затвердження Стратегії партнерства з Україною на 2012-2016 роки.

"Я хочу подякувати Світовому банку за затвердження Стратегії партнерства з Україною на 2012-2016 роки. Ми також вітаємо рішення про відкриття кредитної лінії на енергозбереження й вдячні за рішення додатково надати кредит на 150 мільйонів доларів для проекту підтримки українського експорту", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що пріоритетними проектами зі сторони уряду для фінансування СБ у 2012-2016 роках будуть проекти в агропромисловому комплексі, машинобудуванні та проекти у сфері енергозбереження.

У свою чергу, віце-президент СБ в Європі й Центральній Азії Філіпп Ле УЕРУ подякував уряду за те, що вперше за 20 років співпраці з Україною досягнуто рекордної вибірки кредитних коштів (до 18% - УНІАН).

"Завдяки вашій роботі вперше за двадцять років ми досягли рекордних показників вибірки коштів, і це на початку року. Це рекорд, такого в Україні ще не було. Я прекрасно розумію, що такі речі самі по собі не відбуваються. За цим стоїть велика робота вашої команди і нашої команди", - сказав віце-президент СБ.

Водночас він зазначив, що задоволений макроекономічною ситуацією в Україні та, зокрема, приростом ВВП у 5,2% у минулому році та зниженням рівня інфляції.

Віце-президент СБ зауважив, що банк підтримує реформи, які відбуваються в Україні.

"Ми повністю підтримуємо стратегію реформ Президента України, реформи вже почали втілюватися. Зараз найголовніше - продовжити втілення реформ, і ми будемо калібрувати нашу допомогу, в залежності від швидкості ходу перетворень", - підкреслив Ф.УЕРУ.

Він констатував, що 2012 рік буде досить складним для світової економіки, а тому необхідно зосередити зусилля української влади для досягнення позитивних макроекономічних показників.

Як повідомляв УНІАН, в найближчі три роки Світовий банк (СБ) планує виділити Україні 1,150 млрд. дол. Це передбачено в Стратегії партнерства з Україною (СПУ) на 2012-2016 рр., оприлюдненій на сайті СБ. У документі зазначається, що єдиним кредитом, який повинен бути виділений Україні в 2012 році, є додаткове фінансування Другого проекту розвитку експорту в сумі 150 млн. дол., який було затверджено в серпні 2011 року.

Кредитна програма на 2013-2014 фінансові роки передбачає надання підтримки базового рівня в сумі близько 500 млн. дол. на рік у формі інвестиційних позик.

Запланована програма інвестиційних проектів передбачає наступний проект покращення автодоріг і безпеки руху, додаткове фінансування для Проекту розвитку системи державної статистики (обидва проекти передбачено на 2013 фінансовий рік) і другий проект розвитку міської інфраструктури (2014 фінансовий рік). Крім того, передбачена нова угода (2014 фінансовий рік) для підтримки розширення програм адресної соціальної допомоги.

Залежно від успіхів у дотриманні програми секторних реформ, узгодженої урядом України, Європейською Комісією і міжнародними фінансовими організаціями, в 2014 фінансовому році може бути схвалено Проект підвищення ефективності та модернізації газового сектора.

У 2015-2016 рр., можливо, буде передбачено додаткове інвестиційне фінансування в таких сферах: сприяння транспорту та торгівлі; енергоефективність і енергетична безпека; комунальні послуги та управління; послуги й фінансування в секторі охорони здоров`я; розвиток приватного сектора та підвищення конкурентоспроможності й доступу до фінансування.