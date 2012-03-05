Кабмін: зростання мінімальної зарплати в Україні - одне з найвищих у Європі

Зростання мінімальної заробітної плати в Україні за два попередні роки (2010-2012 рр.) на 35% є одним із найвищих у Європі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, яке надано УНІАН.

"Україна випередила за цим показником такі країни як Польща, Естонія, Франція, Румунія, Туреччина", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уряду України підкреслюється, що деякі європейські країни взагалі "заморозили" розмір мінімальної заробітної плати на рівні 2009 року.

«За даними Євростату, в Болгарії мінімальна зарплата не змінювалася з 2009-го по 2011 рік, у Чехії – заморожена на рівні 2007 року, в Литві та Хорватії – на рівні 2008-го», - йдеться в повідомленні.

*** Мінімальна зарплата в Україні на 1 січня 2010 року становила 869 грн, на 1 січня 2012 р. – 1173 грн.

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