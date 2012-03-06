Ціни на золото впали на статданих з Європи, США і КНР

Ціна золота на торгах у понеділок, 5 березня, знизилася на тлі неоднозначної статистики зі США і Європи, а також економічних прогнозів з Китаю.

Так, квітневий ф`ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів подешевшав на 0,3% - до 1703,9 долара за тройську унцію.

Протягом торгів понеділка інвестори мали можливість відіграти статдані з Європи, згідно з якими композитний індекс ділової активності в галузі промислового виробництва та сфері послуг для 17 країн єврозони, що розраховується Markit Economics, за остаточною оцінкою, знизився в лютому до 49,3 пункту з 50,4 пункту в січні. Аналітики очікували збереження індексу за лютий на позначці в 49,7 пункту.

Крім того, не порадувала інвесторів заява прем`єра Китаю Веня Цзябао про перегляд у бік зниження до 7,5% з 8% прогнозу ВВП країни на 2012 рік.

У той же час краще прогнозів виявилися статдані із США. Так, обсяг промислових замовлень в США в січні 2012 року знизився на 1,0% в порівнянні з груднем 2011 року і склав 462,58 мільярда доларів. Аналітики при цьому вважали, що показник знизиться на 1,5% після зростання на 1,1% в грудні 2011 року.

Індекс ділової активності в сфері послуг США в лютому збільшився на 0,5 процентного пункту - до 57,3% з 56,8% у січні, хоча прогнозувалося зниження показника до 56,2%, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство MarketWatch.