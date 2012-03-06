Питання монетарного союзу Білорусі і Росії не обговорювали з місією МВФ

Мінськ . Питання про перехід на єдину валюту з Російською Федерацією на порядку денному в Білорусі поки що не стоїть, і під час нинішньої місії МВФ не обговорювалося.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на брифінгу за підсумками роботи місії МВФ її голова Кріс ДЖАРВІС.

«Під час нинішньої місії питання монетарного союзу Білорусі і Росії не обговорювалося. Тому я не думаю, що це питання стоїть на порядку денному у уряду і Національного банку. Це дуже велике питання, і якби воно обговорювалося, то для цього знадобився б значний обсяг попередньої роботи», - наголосив К.ДЖАРВІС.

Він відзначив, що світовий досвід показує, яким є важливим попереднє вивчення подібних питань.

«Можливе входження до валютного союзу – це дуже серйозне питання. З досвіду єврозони можна судити, які проблеми можуть виникнути, якщо до кінця не опрацювати всі нюанси таких серйозних рішень», - сказав К.ДЖАРВІС.

Як повідомляв УНІАН, К.ДЖАРВІСА, який очолював оглядову місію МВФ, що працювала в Білорусі з 22 лютого по 6 березня, призначено керівником місії МВФ в Україні замість Таноса АРВАНІТІСА.

Довідка УНІАН. Білорусь планувала впровадити жорстку прив`язку курсу білоруського рубля до російського рубля з 1 липня 2004 року, що мало передувати переходу країни на російський рубль з 1 січня 2005 року. Проте надалі сторони погодилися з необхідністю відкласти цей крок до 1 січня 2006 року через невчасну підготовку відповідних економічних умов.

У грудні 2008 року прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ ініціював прискорення переходу на російський рубль у взаєморозрахунках з Росією. «Прийшов час швидких рішень, якщо ми рішення приймаємо, то навіщо нам розраховуватися через американську банківську систему? Ще на початку кризи, на початку осені ініціатива використовувати російський рубль як регіональну валюту обговорювалася президентами наших країн», - сказав він.

Також, тодішній прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляв, що в питанні спільної валюти Росії і Білорусі не досягнуто домовленостей.

«Треба чесно сказати, що в економічній сфері ми з Білоруссю не змогли домовитися до тих ступенів інтеграції, яких би нам хотілося. Наприклад, ми не змогли домовитися з нашими білоруськими друзями щодо створення спільної валюти», - відзначив В.ПУТІН.

Він додав, що білоруська сторона почала висувати умови, які не можна реалізувати для російської економіки. «Ми не можемо мати двох емісійних центрів, тобто банку, який друкує гроші і там і там», - наголосив В.ПУТІН.