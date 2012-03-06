Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги відкрилися зростанням котирувань – 8,0360/8,0430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2725/29, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6010/10,6145. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3195/97 (понеділок — 1,3192/94).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.