Дефіцит платіжного балансу України в січні становив 890 млн. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України (попередні дані) у січні 2012 року становив 0,889 млрд. дол. порівняно з профіцитом 0,260 млрд. дол. у січні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Профіцит поточного рахунку у січні 2012 р. становив 0,395 млрд. дол. порівняно з 0,336 млрд. дол. у січні 2011 року.

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій у січні п.р. був дефіцитним - 1,284 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 0,76 млн. дол. у січні 2011 року. Зокрема, профіцит рахунку операцій з капіталом у січні 2012 р. становив 16 млн. дол., дефіцит фінансового рахунку - 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН.Дефіцит платіжного балансу України у 2011 році становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. у 2010 році.