Обсяг відшкодованого ПДВ у 2011 році зріс на 74% - ДПСУ

Протягом 2011 року обсяги відшкодування на рахунки платників ПДВ зросли на 74% - до 38,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України.

Також ДПСУ повідомляє, що 90% суми відшкодованого ПДВ у 2011 році одержали підприємства-експортери - підприємства гірничо-металургійного комплексу, машинобудування і легкої промисловості, які у переважній більшості експортують свою продукцію на зовнішні ринки.

«У 2012 році тенденція зберігається», - сказано у повідомленні.

За даними ДПСУ, металурги у січні-лютому ц.р. одержали 3,4 млрд. грн. відшкодованого ПДВ.

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