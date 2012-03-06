Золотовалютні резерви НБУ продовжують скорочуватися

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в лютому 2012 року скоротилися на 1%, або на 315,4 млн. дол., – до 31,048 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також повідомляється, що в лютому 2012 року надходження іноземної валюти від нерезидентів продовжували перевищувати валютні перекази на їх користь - чистий приплив валюти на рахунки резидентів становив майже 1,8 млрд. дол. (в еквіваленті).

НБУ відзначає, що середньоденний попит на міжбанківському валютному ринку порівняно із січнем зменшився з безготівкових операцій на 2,8%, а пропозиція збільшилася на 2,1%, що сприяло зниженню чистого попиту на іноземну валюту більш ніж удвічі. При цьому, з готівкових операцій попит і пропозиція зменшилися на 13,1% і 0,6% відповідно, а чистий попит - на 36,1%.

У лютому НБУ здійснював інтервенції, як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти. Від’ємне сальдо інтервенцій за підсумками минулого місяця становило - 113,4 млн. дол. (в еквіваленті). «Вказані обсяги враховують операції з підтримки Нацбанком платежів НАК «Нафтогаз України» за її зовнішніми контрактами, що сприяло своєчасній оплаті за імпортований в січні природний газ з одночасним збереженням прогнозованої курсової динаміки гривні» - йдеться в повідомленні НБУ.

З початку лютого на міжбанківському валютному ринку України гривня зміцнилася щодо долара США з безготівкових операцій на 0,37% - до 7,9997 грн./дол. США, а з операцій продажу готівкового долара США - на 0,51% - до 8,0172 грн./дол. США.

Офіційний курс гривні щодо долара США за лютий підвищився на 0,04% - до 7,9867 грн./дол. США, а щодо євро і російського рубля знецінився на 2,59% (10,7453 грн./євро) і на 4,85% (2,7588 грн./10 рублів) відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол., – до 31 млрд. 794,59 млн. дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Український бренд - торгівля «в мінус»