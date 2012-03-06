Інфляція в Україні в лютому становила 0,2% – Держстат

Інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно із січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в лютому 2012 року проти січня 2012 року збільшилися на 0,3% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року збільшилися на 0,6%), зокрема на продукти харчування – на 0,3% (зниження на 0,5%). Ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,1% (збільшення на 2,3%), зокрема на хліб – не змінилися (збільшення на 11,1%), макаронні вироби – збільшилися на 0,2% (збільшення на 8,2%); ціни на м`ясо і м`ясопродукти – не змінилися (збільшення на 12,7%), на рибу і рибопродукти – збільшилися на 0,7% (збільшення на 8,9%), на молоко, сир і яйця – знизилися на 0,6% (збільшення на 7,2%), зокрема на молоко – на 0,1% (збільшення на 2,6%), твердий сир і сир – не змінилися (збільшення на 6,1%), на яйця – знизилися на 3,8% (збільшення на 15,9%); на масло і жири ціни збільшилися на 0,1% (збільшення на 5%), зокрема на масло вершкове – знизилися на 0,3% (збільшення на 2,9%), олію соняшникову – на 0,5% (збільшення на 3,1%), на інші харчові тваринні жири – збільшилися на 1,7% (збільшення на 11,2%).

Ціни на фрукти в лютому 2012 року проти січня 2012 року збільшилися на 5,2% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – зниження на 2,3%). На овочі ціни збільшилися на 1,4% (зниження на 47,6%). Ціни на цукор знизилися на 2,8% (зниження на 26%), на безалкогольні напої – збільшилися на 0,4% (збільшення на 13,3%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в лютому 2012 р. проти січня 2012 р. подорожчали на 0,5% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 8,6%), ціни на одяг і взуття знизилися на 0,8% (зниження на 0,1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в лютому 2012 року проти січня 2012 року подорожчали на 0,3% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 5,5%), зокрема квартплата знизилася на 0,3% (збільшення 15%), ціни на утримання і ремонт житла збільшилися на 0,1% (збільшення 3,3%), каналізацію – збільшилися на 0,4% (збільшення 8,4%), воду – 0,5% (збільшення 7,7%), ціни на електроенергію – не змінилися (збільшення 15,1%), на природний газ залишилися без змін (не змінилися), на гарячу воду та опалювання – збільшилися на 0,9% (збільшення 2,4%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в лютому 2012 р. проти січня 2012 року збільшилися на 0,1% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 3,1%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 0,1% (збільшення 3,7%), домашній текстиль – на 0,3% (збільшення 4,6%), побутову техніку – знизилися на 0,3% (не змінилися).

Вартість послуг охорони здоров`я в лютому 2012 р. проти січня 2011 року збільшилася на 0,4% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 5,7%), зокрема вартість медичних товарів та устаткування – на 0,4% (збільшення 5,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 0,7% (збільшення 6,5%).

Ціни у сфері транспорту в лютому 2012 р. проти січня 2012 року збільшилися на 0,1% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 15,6%), зокрема на купівлю транспортних засобів – знизилися на 0,2% (збільшення 2,9%), на паливо і мастила – збільшилися на 0,2% (збільшення 18,9%); транспортні послуги подорожчали на 0,2% (збільшення 17,7%), зокрема пасажирський залізничний транспорт – не змінилися (збільшення 5,4%), пасажирський автодорожній транспорт – збільшилися на 0,2% (збільшення 19,4%).

Ціни у сфері зв`язку в лютому 2012 р. проти січня 2012 року не змінилися (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року збільшилися на 3,6%), також не змінилася вартість телефонних і телефаксних послуг (збільшення на 4,1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в лютому п.р. збільшилися на 0,3% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення 2,6%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в лютому 2012 р. на 0,4% (зниження на 3,5%), вартість відпочинку і послуг культури збільшилася на 0,7% (збільшення 6%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 0,5% (збільшення 4,9%).

Ціни у сфері освіти в лютому 2012 р. проти січня 2012 р. збільшилися на 0,6% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення 5,9%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 2,8% (збільшення 8,9%), середня освіта – на 0,1% (збільшення 8,1%), вартість вищої освіти не змінилася (збільшення 4,7%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у лютому 2012 р. проти січня 2012 року збільшилися на 0,2% (збільшення 6,7%).

Як повідомляв УНІАН,інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, у 2010 році в цілому – 4,6%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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