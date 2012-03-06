Податківці: 665 підприємств поповнять перелік одержувачів ПДВ в автоматичному режимі
Державна податкова служба України очікує, що кількість підприємств, які одержують податок на додану вартість в автоматичному режимі, найближчим часом збільшиться на 665.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).
У ДПСУ зазначили, що 665 підприємствам необхідно зробити один крок для того, щоб одержувати ПДВ «автоматом» - підвищити зарплату своїм працівникам.
Нагадаємо, що минулого року 326 платників «автоматом» одержали на рахунки 15,9 млрд. грн. ПДВ. Половину цієї суми одержали іноземні компанії з європейськими інвестиціями.
У 2012 році в автоматичному режимі 290 підприємств вже одержали 4,2 млрд. грн.
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