Податківці: 665 підприємств поповнять перелік одержувачів ПДВ в автоматичному режимі

Державна податкова служба України очікує, що кількість підприємств, які одержують податок на додану вартість в автоматичному режимі, найближчим часом збільшиться на 665.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

У ДПСУ зазначили, що 665 підприємствам необхідно зробити один крок для того, щоб одержувати ПДВ «автоматом» - підвищити зарплату своїм працівникам.

Нагадаємо, що минулого року 326 платників «автоматом» одержали на рахунки 15,9 млрд. грн. ПДВ. Половину цієї суми одержали іноземні компанії з європейськими інвестиціями.

У 2012 році в автоматичному режимі 290 підприємств вже одержали 4,2 млрд. грн.

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