Столичні податківці збільшили перерахування до держбюджету на 37% - до 4,3 млрд. грн.

Столичні податківці у січні-лютому 2012 року перерахували до державного бюджету 4,28 млрд. грн. податків і зборів, що на 37% більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ.

Голова ДПСУ в м. Київ Ірина НОСАЧОВА зазначила, що надходження від акцизного податку з вироблених в Україні товарів збільшилися в 3,7 рази, на 48% зріс показник сплати ПДВ, на 43% - податок на прибуток і більш ніж на 25% - податок на доходи фізичних осіб.

До бюджету Києва протягом звітного періоду столичні платники податків перерахували 1,087 млрд. грн. податків і зборів, що на 10%, або на 94 млн. грн., більше, в порівнянні січнем-лютим минулого року.

Загалом, в січні-лютому ц.р. столичні податківці забезпечили надходження до зведеного бюджету в сумі 5,368 млрд. грн.

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