Нацбанк заявляє, що в лютому не підтримував курс гривні на міжбанку

У лютому Національний банк України не виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем валюти для підтримки курсу гривні.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександра ДУБИХВІСТА, розміщеному на сайті НБУ.

«У лютому місяці Національний банк жодного разу не виходив з продажем валюти на міжбанківський ринок для згладжування коливань курсу гривні. На нашу думку, це свідчить про збалансованість попиту і пропозиції на валютному ринку України», - сказав О.ДУБИХВІСТ.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, в лютому середньоденний попит на міжбанківському валютному ринку порівняно з січнем зменшився за безготівковими операціями на 2,8%, а пропозиція збільшилася на 2,1%, що сприяло зниженню чистого попиту на іноземну валюту більш ніж у два рази.

У лютому на українському міжбанку гривня зміцнилася щодо долара США за безготівковими операціями на 0,37% - до 7,9997 грн./дол. США, а за операціями продажу готівкового долара США - на 0,51% - до 8,0172 грн./дол. США.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в лютому 2012 року скоротилися на 1%, або на 315,4 млн. дол. – до 31,048 млрд. дол.