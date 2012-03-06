На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0360/8,0410 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0360/8,0430, до 12:00 звузився спред - 8,0360/8,0400. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 8,0360/8,0410 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2729, до 12:00 ціни впали до 0,2717/0,2721. На час закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5700 (+0,2450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3192/1,3194, а до 15:00 впали до 1,3152/1,3154.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6010/10,6145, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5830/10,5925. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5540/10,5645.