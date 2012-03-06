Україна продовжує "грати" з МВФ

Президент України Віктор Янукович у вівторок, 6 березня, заявив, що «ніколи не погодиться» на виконання вимоги ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду - про підвищення тарифів на газ для населення на 50%.

Відсутність рішення з цього резонансного в рік парламентських виборів питання не дозволяє українській владі розраховувати на швидке відновлення програми фінансування МВФ stand-by.

Між тим, Україні у 2012 році необхідно погасити більш ніж 3 мільярди доларів раніше взятих кредитів Фонду.

УНІАН минулого тижня повідомляв про те, що МВФ пропонує Україні для виділення нових траншів кредиту stand-by підвищити тарифи на газ для населення на 30% з подальшим підвищенням його до рівня собівартості, а для підприємств теплокомуненерго - на 58% із повним перенесенням цього зростання на опалювальні тарифи для кінцевого споживача - населення.

У країни є кілька можливих варіантів дій. Перший - підвищувати тарифи поетапно, знову і знову апелюючи до Фонду з проханням увійти в становище. Паралельно країна, як говорив віце-прем`єр Сергій Тігіпко, могла б упроваджувати програми енергозбереження. Другий - добитися зниження ціни на імпортований з Росії газ. Кожен із читачів може оцінити перспективи такого варіанту розвитку подій, виходячи з власної оцінки півторарічного переговорного процесу з цього питання. І третій варіант - нічого не робити й чекати підсумків виборів. Поки офіційні особи запевняють, що у них є чіткий план збалансування витрат держбюджету 2012 року без зростання газових тарифів. Справа залишається за малим - переконати Фонд. Варто зазначити, що перші особи держави не раз заявляли, що можуть обійтися без кредиту МВФ і залучити нові джерела фінансування ...

ХРОНОЛОГІЯ відносин України та МВФ із 1994 року

2012

- Початок березня - Нацбанк повідомляє про погашення МВФ 575 мільйонів доларів за першим траншем кредиту stand-by, отриманим ще в 2008 році.

- Січень - делегація уряду України відвідує Вашингтон зі спробою відновити перерваний діалог з МВФ.

2011

- Фонд заморожує фінансову допомогу Україні, що відмовилася підвищити тарифи до ринкового рівня, щоб збалансувати фінансовий стан Нафтогазу та скоротити бюджетні дотації.

2010

- У грудні рада директорів МВФ виділила Києву другий транш кредиту stand-by на 1,5 мільярда доларів.

- У липні МВФ після декількох місяців напружених переговорів із владою схвалив стабілізаційну кредитну програму stand-by на 10 мільярдів SDR (близько 15,5 мільярдів доларів), розраховану на 2,5 року. Одночасно було виділено перший транш на 1,89 мільярда доларів.

2009

- Осінь - МВФ заморожує програму через невиконання урядом узятих на себе зобов`язань.

- Липень і травень - Фонд виділяє третій і другий транші на 6,1 мільярда доларів.

2008

- У листопаді МВФ схвалив дворічну програму stand-by на загальну суму $16,4 мільярда для підтримки економіки, що переживала глибоку кризу. Україна отримує перший транш на 4,5 мільярда доларів.

Уряд, зокрема, обіцяв оздоровити фінансове становище Нафтогазу, підвищити ціни на газ і електроенергію, не допустити збільшення дефіциту держбюджету понад 1,0 відсотка до ВВП, закрити слабкі банки, націоналізувати великі системні банки, продовжити структурні реформи.

Багато зобов`язаннь не було виконано через протистояння гілок колишньої влади і через президентську виборчу кампанію.

2004

- У березні МВФ схвалив річну програму попереджувального (precautionary) stand-by на суму 605 мільйонів доларів, що могли бути виділені при зверненні влади у разі різкого зростання дефіциту платіжного балансу. Тоді Київ обійшовся без цих грошей.

1998

- У вересні МВФ схвалив трирічну програму розширеного фінансування (Extented Fund Facility) на 2,2 мільярда доларів, яка пізніше була продовжена на один рік до вересня 2002 року і збільшена до 2,6 мільярда доларів. Її мета - добитися до 2001 року зростання ВВП після 10 років падіння, утримати інфляцію нижче 10 відсотків на рік, провести реформу пенсійної системи, енергетики, сільського господарства, дерегуляцію для приватного бізнесу.

Програма кілька разів переривалася через невиконання Україною взятих зобов`язань, зокрема, через збільшення заборгованості з відшкодування експортерам податку на додану вартість. Фактично Київ отримав трохи більше половини передбаченої суми.

1997

- МВФ у серпні затвердив третя річну програму stand-by на суму 542 млн. доларів для підтримки розвитку економіки та реалізації структурних реформ у 1997-1998 роках. МВФ відразу ж виділив перший транш в розмірі 49 мільйонів доларів.

Україна зобов`язалася знизити інфляцію до 15 відсотків у 1997 році і 12 відсотків у 1998 році з 40 відсотків у 1996. Дефіцит держбюджету повинен був знизитися в 1997 році до 4,3 відсотка ВВП, у 1998 році - до 2,0 відсотків з 6,0 відсотків у 1996 році.

Програма не була завершена через невиконання урядом її умов.

1996

- У травні рада директорів МВФ схвалила виділення 867 млн. доларів в рамках другої однорічної програми stand-by за умови, що Україна доб`ється зниження інфляції до 1-2 відсотів на місяць і скоротить дефіцит держбюджету до 3,5 відсотка ВВП.

1995

- У квітні рада директорів схвалила річну програму stand-by на суму 1,57 мільярда доларів. Мета програми - зниження інфляції приблизно до 1,0 відсотка в місяць, лібералізація економіки, стримування падіння ВВП до 10 відсотків на рік, утримання дефіциту держбюджету на рівні не вище 3,3 відсотка ВВП.

1994

- У жовтні МВФ схвалив для України перший кредит Systemic Transformation Facility (STF) на суму близько 392 млн. доларів на системні перетворення в економіці.

(УНІАН)