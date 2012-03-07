Єврокомісія готова розпочати переговори з Вірменією про зону вільної торгівлі

Брюссель. Європейська комісія готова розпочати переговори з Вірменією про зону вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 6 березня після зустрічі з Президентом Вірменії Сержем САРСЯНОМ Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

“Ми зараз готові розпочати переговори про глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі, яка є невід’ємною частиною угоди про асоціацію, переговори про яку ми вже ведемо”, - сказав Президент Єврокомісії.

“Це в значній мірі результат зусиль Вірменії для відповідності нашим “ключовим рекомендаціям”, - додав він.

За словами Президента Єврокомісії, початок переговорів про зону вільної торгівлі стане поворотним пунктом у торговельних та економічних відносинах і надасть нові можливості громадянам та бізнесу як Вірменії, так і Євросоюзу.

Ж.БАРРОЗУ також зауважив, що Вірменія має продовжувати реформи у сфері торгівлі і працювати над досягненням прозорого, стабільного та передбачуваного бізнес-середовища.

Президент Єврокомісії наголосив на важливості дотримання демократичних принципів та цінностей Вірменією і висловив віру в продовження необхідних реформ Президентом Вірменії.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС почали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, що є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і представники країн-членів Європейського Союзу 5 березня в Празі на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн Вишеградської четвірки підтвердили наміри сторін парафувати Угоду про асоціацію до кінця першого кварталу цього року.

Тим часом, як зазначається у спільній статті за підписом міністрів закордонних справ Швеції, Великобританії, Чехії, Польщі та Німеччини, опублікованій у друкованій версії газети International Herald Tribune, угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом "укладено", а процес її підписання та ратифікації зайшов у глухий кут.