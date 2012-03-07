Ситуація з грецьким боргом обвалила курс євро

Курс євро впав по відношенню до долара за підсумками торгів вівторка, 6 березня, на 1% на тлі ситуації з реструктуризацією грецького боргу.

Так, до кінця торгової сесії курс євро до американської валюти впав до 1,3113 долара за євро з 1,3217 долара за євро напередодні. Курс долара до ієни скоротився, склавши 80,9 ієни за долар проти 81,56 ієни за долар у понеділок. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгівельних партнерів США зріс до 79,84 пункту з 78,31 пункту до кінця попередніх торгів.

Стурбованість інвесторів пов`язана з невизначеністю навколо реструктуризації грецького боргу - прийом заявок на участь в програмі обміну держоблігацій Греції на нові з дисконтом закінчується ввечері 8 березня, і в разі невдачі країні доведеться зіткнутися з неконтрольованим дефолтом за держборгом. Для успіху програми необхідна участь кваліфікованої більшості (не менше 75% власників держоблігацій країни), передає MarketWatch.