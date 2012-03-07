В Україні діють тільки 23 податки - експерт

У ДПСУ підкреслюють, що під час розповсюдження інформації щодо рейтингу Doing business відбулась підміна понять, а саме: якщо уважно розглянути методологію розрахунку, яку розміщено на сторінці Doing business, можна побачити, що рейтинг рахує не податки, а кількість платежів за ними.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ, на цьому наголошує керівник відділу податкової політики та методології оподаткування НДЦ з проблемного оподаткування НУ ДПС України Дмитро Серебрянський.

У ДПСУ підкреслюють, що “експерти, які робили дослідження, внесли до списку податків такі платежі, як внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування тощо. Ці платежі не адмініструються податковими органами, і до податків їх відносити некоректно.

У рейтингу на 2011 не враховано також позитивні зміни щодо соціальних платежів. З 1 січня 2011 року єдиний соціальний внесок замінив відразу чотири платежі до різних фондів – соціального страхування, пенсійного, страхування від нещасних випадків на виробництві, страхування з тимчасової непрацездатності.

Фахівці Світового банку та «PricewaterhouseCoopers», які працюють в Україні, також не врахували суттєвий прогрес податкової служби щодо подання електронної звітності платниками податків. У країнах, де електронною подачею декларацій та сплатою податків користується більшість підприємств середніх розмірів, вважається, що податок сплачується один раз на рік, навіть якщо подача звітності та платежі здійснюються частіше”.

Як зазначають в ДПСУ, вищезазначені факти, які не були враховані при аналізі податкової системи України та при складанні рейтингу, підтверджуються також й тим, що в рейтингу ведення бізнесу в 2012 році експерти декларують ставку податку на прибуток 25%, а насправді вона становить 21% (з 01.01.2012 року, з 01.04.2011 - 23%).

У ДПСУ наголошують, що з метою зменшення податкового навантаження і спрощення оподаткування для платників Податковим кодексом у 2011 було зменшено кількість загальнодержавних податків з 29 видів до 19, а кількість місцевих податків з 14 до 4. Таким чином, загальна кількість податків і зборів в Україні в 2011 році скоротилась майже на половину. При цьому максимальна кількість відрахувань, які здійснює середньостатистичне підприємство разом із соціальними виплатами, складає 71 платіж на рік. За рік податкової реформи відбулось майже вдвічі скорочення кількості таких відрахувань.