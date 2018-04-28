Як влада виправдовує власні промахи глобальною кризою...

Уряд починає готувати громадськість до негативних новин про економічну динаміку розвитку України у 2012 році. Інформація про кризу в ЄС і її вплив на нашу країну домінує у провладних ЗМІ. Скидається на те, що саме ситуацію на глобальних ринках вибрали головним аргументом, за допомогою якого Кабмін пояснюватиме провали реформ.

А ситуація у світі нині справді тривожна. Епіцентром негараздів знову стали західні країни. Дисбаланси у держфінансах і значні розміри держборгу змусили їхні уряди згорнути антикризові програми, що різко негативно позначилося на темпах відновлення економік і понизило довіру до них інвесторів.

Така політика сформувала ризики повернення світової економіки у стадію рецесії, які наприкінці 2011 року почали матеріалізовуватися. Першими у «сплячку» почали впадати Євросоюз і Японія. У четвертому кварталі минулого року ВВП ЄС-27 знизився на 0,3% у порівнянні з попереднім кварталом, ВВП Японії – на 1%. При цьому у Європі набирає обертів комплекс нових фінансових проблем, які чиновникам поки що не вдається вирішити.

Позитивну динаміку наразі все ще зберігають США (+0,7%), проте вона забезпечується завдяки колосальному дефіциту бюджету, який інші країни собі дозволити не можуть.

Подальші сценарії розвитку ситуації не дуже оптимістичні. Зокрема, експерти ООН прогнозують, що проблеми Європи у поєднанні з економічним спадом у США можуть призвести до глобальної рецесії. На думку аналітиків організації, зростання світового ВВП у 2012 році може різко сповільнитися, якщо не буде вжито дієвих заходів для створення робочих місць і запобігання зростанню суверенного боргу низки країн.

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки у поточному році до 3,3% (раніше передбачалося зростання на 4%). При цьому МВФ передбачає, що ВВП єврозони скоротиться на 0,5%.

Світовий банк також прогнозує сповільнення зростання світової економіки в ц.р. на тлі європейських боргових проблем. За прогнозом СБ, цей показник становитиме лише 2,5% (хоча у червневій доповіді озвучувався прогноз на рівні 3,6%).

Вийти за рамки ЄС рецесія може по двох каналах. По-перше, Євросоюз є одним із найбільших емітентів облігацій, які зберігаються у портфелях багатьох урядів і приватних інвесторів. Будь-які проблеми з виплатою боргів держав єврозони миттєво відобразяться на балансах власників їхніх цінних паперів, спровокувавши нову хвилю дефолтів і банкрутств. По-друге, ЄС є колосальним ринком, який адсорбує світові товари та послуги. Економічне охолодження Європейського Союзу означатиме зниження імпорту і, відповідно, падіння ділової активності країн – торгових партнерів.

Рецесія в ЄС серйозно занепокоїла й Україну. При цьому про негативні наслідки ситуації для економіки нашої країни говорять не тільки пересічні спікери влади (депутати з більшості, лояльні експерти, «придворні» науковці та ін.), але й перші особи держави. До речі, в українських провладних ЗМІ про економічні проблеми в ЄС останнім часом мовиться більше, ніж у самому Союзі. Скоріш за все, вже запущено електоральні меседжі політтехнологів про те, що причиною економічних невдач України слід вважати кризу в Європі. Саме таким чином уряд пояснюватиме народові, чому два роки реформування не принесли очікуваних результатів.

Насправді проблеми у єврозоні мають нікчемно малий вплив на економіку України. Уряд і приватні інвестори не вкладали грошей у суверенні папери держав ЄС, тому ніякого тиску на їхній фінансовий стан бути в принципі не може. У географічній структурі експорту ЄС для України не є ключовим партнером, значить, і великих ризиків для українських виробників також немає. Навіть більше, Україна поставляє до ЄС переважно сировину і напівфабрикати, попит на які доволі стабільний.

Таким чином, поки рецесія у ЄС локалізована, проблеми цього регіону не здатні чинити негативний вплив на економіку України. Погіршення макроекономічних показників країни в останні місяці пов`язане більшою мірою з індивідуальними прорахунками. Роль експорту в плані економічного розвитку знижується, а внутрішні чинники (розвиток малого і середнього бізнесу, бюджетні інвестиції, ПІІ), які мали бути активізовані президентськими реформами, так і залишаються незадіяними. Їх реалізацію стримує комплекс серйозних проблем:

Негативний імідж країни. Через регулярні політичні скандали, податкове навантаження, рейдерства, тиск на опозиційний бізнес іноземні інвестори відмовляються вкладати гроші в Україну. 90% прямих іноземних інвестицій надходять з офшорних зон, тобто є «відмитими» грошима, які були виведені з України. Без великих західних ТНК, які «поставлять» на вітчизняний ринок нові технології і ділову культуру, українська економіка надовго застрягне у стадії стагнації.

Тотальна корупція. Корумпована бюрократія є значним гальмом розвитку бізнесу, а спроби влади реформувати принципи підприємницької сфери поки що не приносять відчутного ефекту.

Брак гарантій прав власності. Жоден інвестор не буде будувати чи модернізовувати завод, якщо є вірогідність, що завтра його відберуть. При цьому на суди надії немає, оскільки вони корумповані і перебувають під тиском влади. Не дивно, що інвестиційна динаміка у нас на нульовій позначці всупереч «колосальним економічним перспективам».

Несприятливий фіскальний простір. Україна зробила відчутний крок у справі формування сприятливого фіскального простору, понизивши ставки ключових податків. Однак проблемними аспектами і далі залишаються ускладнена податкова звітність і свавілля органів контролю.

Брак розвиненого внутрішнього фінансового ринку. Дуже важко працювати в країні, де немає кредитних грошей за прийнятними ставками. В економічно розвинених державах навіть під ризикові проекти можна залучити боргові ресурси під 5%. В Україні ж підприємцеві-початківцю просто ніде взяти кошти, а пропоновані позики під 15-20% роблять наперед нерентабельним будь-який чесний бізнес.

Вказані внутрішні проблеми мають куди більший вплив на економіку України, ніж рецесія в ЄС. А замовчуючи реальні причини сповільнення розвитку країни, уряд тільки посилює його.

Олексій Левицький (для УНІАН)