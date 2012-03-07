Валовий зовнішній борг Білорусі в 2011 році зріс до 34 млрд. дол.

Мінськ. Валовий зовнішній борг Білорусі на 1 січня 2012 року склав 34 млрд. 28,4 млн. дол. США і досяг 62,3% ВВП проти 51,6% ВВП на 1 січня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Національного банку Білорусі.

«З розрахунку на душу населення валовий зовнішній борг на 1 січня 2012 року зріс на 600 доларів, або на 20%, і склав 3595 доларів проти 2995 доларів на 1 січня 2011 року», - йдеться в повідомленні Нацбанку Білорусь.

Так, у структурі сукупного зовнішнього боргу зовнішній борг органів державного управління за 2011 рік зріс на 22,8% до 12 млрд. 351 млн. дол.

«Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання на 1 січня 2012 року склав 1 млрд. 529,7 млн. дол., знизившись на 17,5%. Заборгованість комерційних банків зросла на 5,6% до 6 млрд. 77,4 млн. дол. Зовнішній борг інших секторів економіки склав 13 млрд. 64,3 млн. дол., збільшившись за рік на 31,8%. Прямі інвестиції (міжфірмове кредитування) зросли на 21,8% до 1 млрд. 6,0 млн. дол. на 1 січня 2012 року», - повідомили в Нацбанку.

Згідно з даними Нацбанку, на обслуговування зовнішнього боргу за минулий рік у Білорусі було направлено 6 млрд. 320,7 млн. дол., що склало 11,6% ВВП, або 13,5% експорту товарів і послуг. З них 5 млрд. 405,2 млн. дол. склали виплати за основним боргом, а 915,5 млн. дол. – платежі за відсотками.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг Білорусі є неоплаченою сумою фактичних поточних і необумовлених зобов`язань, що вимагає виплати основного боргу і/або відсотків дебітором у майбутній період часу, і є зобов`язаннями резидентів Білорусі перед нерезидентами.

Валовий зовнішній борг включає борг органів державного управління, органів грошово-кредитного регулювання, банків та інших секторів економіки.

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У Білорусі золотовалютні резерви в лютому збільшилися на 54 млн. дол. - до 8 млрд. дол.

Обсяг золотовалютних резервів Білорусі у визначенні МВФ на 1 березня 2012 року складе 8035,1 млн. дол., збільшившись за підсумками лютого на 53,9 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Національного банку Білорусі.

Зокрема, згідно з даними Нацбанку Білорусі, в національному визначенні рівень золотовалютних резервів збільшився на 78,2 млн. дол. і на 1 березня 2012 року складе 9 584,7 млн. дол.

«Зростанню золотовалютних резервів сприяло збільшення ціни золота на міжнародному ринку дорогоцінних металів, а також позитивне сальдо купівлі-продажу Національним банком іноземної валюти у ВАТ« Білоруська валютно-фондова біржа», - уточнили в Нацбанку Білорусі.

При цьому в лютому поточного року Національним банком і урядом Білорусі були виконані в повному обсязі зовнішні та внутрішні зобов`язання в іноземній валюті.

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