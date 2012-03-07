За версією Акімової, на соціальні ініціативи Януковича потрібно 8 млрд. грн.

На додаткові соціальні виплати, ініційовані Президентом України, до кінця року необхідно буде використати 8 млрд. грн., які планується одержати за рахунок зростання економіки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявила перший заступник глави адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«На сьогодні кількість грошей на додаткові соціальні ініціативи, а це вчора підрахувало Міністерство фінансів, за підсумками шести місяців, що залишилися, – трохи більше, до кінця року - потрібно близько 8 млрд.

Надходження можуть бути тільки з одного джерела – це економічне зростання, перевиконання доходів Держбюджету, детінізація заробітних плат», - сказала І.АКІМОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Тігіпко запевняє - гроші на соціальні ініціативи Януковича є. Нарахував 16 млрд. грн.