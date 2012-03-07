На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0380/8,0430, на 12:00 ціни впали до 8,0320/8,0365. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0265/8,0320 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2706/0,2710, на 12:00 ціни знизилися до 0,2703/0,2707. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2705/09. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,6650 (+0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3115/1,3165. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5660/10,5740, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5520/10,5620. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5360/10,5470.