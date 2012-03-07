НБУ розглядає можливість зниження кредитних відсоткових ставок

Національний банк України розглядає можливість зниження кредитних відсоткових ставок.

Про це сказано в коментарі керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, розміщеному на сайті НБУ.

Він відзначив, що за підсумками перших двох місяців в Україні спостерігається позитивна цінова ситуація, що зумовлене насамперед бюджетною політикою уряду і монетарною політикою Нацбанку.

«В Україні зберігається цінова стабільність, третій місяць поспіль місячна інфляція не перевищує 0,2%, а останні 10 місяців вона кожного місяця менша 1%» - відзначив В.Литвицький.

Він вважає, що в таких умовах НБУ може піти на зниження відсоткових ставок.

«Ми вважаємо, що в такій ситуації можна продовжити помірну політику підтримки економічної активності. Цього року ми провели вже два раунди пом`якшення відсоткових вимог, і я думаю, і зараз це обговорюється, що є велика вірогідність того, що ми підемо ще на одне зниження ставок» - заявив ЛИТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. На сьогодні ставки за кредитами «овернайт» становлять: за кредитами під забезпечення державними цінними паперами — 8,75%; за кредитами без забезпечення — 10,75%.